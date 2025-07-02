В одной из стран ЕС "продезинфицировали" российское консульство после его закрытия (фото)

Дезинфекция бывшего российского консульства в Польше. Фото: Artur Bagliuk/Facebook

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В Польше в городе Краков провели символическую «дезинфекцию» возле здания, где ранее работало консульство России. Активисты и волонтеры смывали российскую символику, в частности букву «Z», и «очищали» пространство от следов пропаганды.

Об этом сообщила организация sestry.eu

На месте бывшего консульства появились флаги Украины, Польши и Евросоюза.

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Акция в Кракове. Фото: Artur Bagliuk/Facebook

«Это событие — мирная, креативная форма сопротивления и выражение благодарности Польше за поддержку Украины», — говорится в сообщении.

Консульство закрыли после того, как польский МИД отозвал разрешение на его работу из-за подозрений в участии российских спецслужб в поджоге торгового центра в Варшаве. Мэр Кракова поддержал решение — по его словам, горожане просили об этом еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Россия не только ведет открытую войну против Украины, но и развернула гибридную войну против Запада — в том числе через акты саботажа на территории Польши и стран-союзников.

Ранее Сикорский также отозвал разрешение на работу российского генконсульства в Познани. По его мнению, дипломатические учреждения России на самом деле могут быть прикрытием для враждебной деятельности.

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Кроме Варшавы, аналогичные атаки фиксировали в Вильнюсе. По данным спецслужб, за поджогами также стоит Москва.