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В одной из стран ЕС "продезинфицировали" российское консульство после его закрытия (фото)
После закрытия российского консульства в Кракове волонтеры провели акцию дезинфекции.
В Польше в городе Краков провели символическую «дезинфекцию» возле здания, где ранее работало консульство России. Активисты и волонтеры смывали российскую символику, в частности букву «Z», и «очищали» пространство от следов пропаганды.
Об этом сообщила организация sestry.eu
На месте бывшего консульства появились флаги Украины, Польши и Евросоюза.
«Это событие — мирная, креативная форма сопротивления и выражение благодарности Польше за поддержку Украины», — говорится в сообщении.
Консульство закрыли после того, как польский МИД отозвал разрешение на его работу из-за подозрений в участии российских спецслужб в поджоге торгового центра в Варшаве. Мэр Кракова поддержал решение — по его словам, горожане просили об этом еще с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Россия не только ведет открытую войну против Украины, но и развернула гибридную войну против Запада — в том числе через акты саботажа на территории Польши и стран-союзников.
Ранее Сикорский также отозвал разрешение на работу российского генконсульства в Познани. По его мнению, дипломатические учреждения России на самом деле могут быть прикрытием для враждебной деятельности.
Кроме Варшавы, аналогичные атаки фиксировали в Вильнюсе. По данным спецслужб, за поджогами также стоит Москва.