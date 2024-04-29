В одной из стран ЕС рассматривают обязательный призыв для женщин

В то же время, некоторые партии в стране не хотят, чтобы это произошло накануне выборов.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что власти страны рассматривают возможность мобилизации женщин.

Об этом пишет Kristeligt Dagblad со ссылкой на заявление министра 29 апреля.

По его словам, много усилий было направлено на обсуждение моделей того, как Дания может достичь полного равенства для женщин.

"Но я также признаю, что это должно произойти после следующих всеобщих выборов, потому что некоторые партии не хотят, чтобы это произошло по эту сторону выборов", — заявил он.

По словам министра, Копенгагену следует срочно достичь соглашения, ведь "РФ ворвалась в Украину, и Дании необходимо перевооружиться".

В настоящее время служба для женщин в датской армии добровольна. Однако, по словам главы минобороны, большинство партий выступают за то, чтобы оно было обязательным.

Напомним, в Украине женщины могут вступать в ряды ВСУ исключительно добровольно.

В этом отношении высказался, в частности, представитель Генерального штаба ВСУ (2014-2017 гг.) и военный эксперт Владислав Селезнев. Он подчеркнул, что в настоящее время в ВСУ женщины служат как на офицерских должностях, так и командиров боевых подразделений.

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