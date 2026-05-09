В одной из стран ЕС сформировалось пророссийское правительство: что известно

В Болгарии официально утвердили состав нового правительства после парламентских выборов. Лидер партии-победителя «Прогрессивная Болгария» Румен Радев передал президенту Илиане Йотовой соответствующие документы.

Об этом говорится в трансляции BGNES Agency и сообщает Novinite.

В обновленном правительстве будут работать четыре вице-премьера и 18 министров.

«Эта новая структура отличается на одно министерство меньше. Мы делаем это, чтобы оптимизировать работу правительства, обеспечить лучшие условия для болгарского бизнеса и ускорить процессы цифровизации, которые важны для развития Болгарии как современного государства», — сказал Радев.

Радев заявил, что уже в понедельник, 11 мая, подаст предложение о внесении изменений в Закон о судебных властях. Он хочет начать процедуру избрания нового Высшего судебного совета и инспекции.

«Наша цель состоит в том, чтобы покончить с волюнтаризмом и экспериментами с государственными финансами, которые имели место в последние годы. Мы стремимся снизить долг и дефицит без изменения налогов и сокращения социальных расходов», — написал премьер-министр на Facebook.

Напомним, партия Радева победила на парламентских выборах 19 апреля. Она получила достаточно голосов, чтобы сформировать монобольшинство. Радев — евроскептик и выступал против помощи Украине в войне и экономических санкций в отношении России. Однако, как сказал на LIGA.net экс глава МИД Павел Климкин, Радев не пойдет по стопам венгерского премьера Виктора Орбана и не будет проводить пророссийскую политику.

К слову, перед выборами в парламент экспрезидент Румен Радев пообещал болгарам «положить конец спирали слабых, недолговечных правительств» и искоренить коррупцию.

