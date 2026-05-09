- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 256
- Время на прочтение
- 2 мин
В одной из стран ЕС сформировалось пророссийское правительство: что известно
В обновленном правительстве Болгарии во главе с Руменом Радевым будут работать четыре вице-премьера и 18 министров.
В Болгарии официально утвердили состав нового правительства после парламентских выборов. Лидер партии-победителя «Прогрессивная Болгария» Румен Радев передал президенту Илиане Йотовой соответствующие документы.
Об этом говорится в трансляции BGNES Agency и сообщает Novinite.
В обновленном правительстве будут работать четыре вице-премьера и 18 министров.
«Эта новая структура отличается на одно министерство меньше. Мы делаем это, чтобы оптимизировать работу правительства, обеспечить лучшие условия для болгарского бизнеса и ускорить процессы цифровизации, которые важны для развития Болгарии как современного государства», — сказал Радев.
Радев заявил, что уже в понедельник, 11 мая, подаст предложение о внесении изменений в Закон о судебных властях. Он хочет начать процедуру избрания нового Высшего судебного совета и инспекции.
«Наша цель состоит в том, чтобы покончить с волюнтаризмом и экспериментами с государственными финансами, которые имели место в последние годы. Мы стремимся снизить долг и дефицит без изменения налогов и сокращения социальных расходов», — написал премьер-министр на Facebook.
Новый парламент в Болгарии — последние новости
Напомним, партия Радева победила на парламентских выборах 19 апреля. Она получила достаточно голосов, чтобы сформировать монобольшинство. Радев — евроскептик и выступал против помощи Украине в войне и экономических санкций в отношении России. Однако, как сказал на LIGA.net экс глава МИД Павел Климкин, Радев не пойдет по стопам венгерского премьера Виктора Орбана и не будет проводить пророссийскую политику.
Ранее мы писали о том, что победа Радева может изменить курс страны по Украине и ЕС.
К слову, перед выборами в парламент экспрезидент Румен Радев пообещал болгарам «положить конец спирали слабых, недолговечных правительств» и искоренить коррупцию.