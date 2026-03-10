В одной из стран ЕС спешно вернули обязательную службу в армии

Хорватские военные / © Getty Images

Хорватия после 17-летней паузы официально возобновила обязательную военную службу. Такой шаг объясняют ухудшением ситуации с безопасностью в Европе из-за российской агрессии.

Об этом сообщает penzcentrum.hu.

В Загребе объясняют возвращение обязательного призыва войной между Россией и Украиной, а также ухудшением ситуации с безопасностью в Европе в целом.

В рамках первого этапа около 800 молодых людей начнут двухмесячную военную службу. Примерно половина из них записалась добровольно, а около 10% участников составляют женщины.

Хотя срочная служба снова стала обязательной в Хорватии, молодые люди имели возможность выбрать альтернативную гражданскую службу, ссылаясь на убеждения совести. Впрочем, как сообщает Portfolio, такой опцией воспользовались лишь около 10 человек.

Согласно планам хорватского правительства, в будущем ежегодно военную подготовку будут проходить примерно 4000 молодых людей.

После восстановления призыва количество стран-членов НАТО, где действует обязательная военная служба, возросло до десяти. Кроме Хорватии, она также существует в Греции, Турции, Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании, Эстонии, Латвии и Литве.

Возвращение обязательной службы в армии в мире — что известно

Напомним, летом прошлого года в Дании ввели обязательный призыв для женщин c 18 лет наравне с мужчинами из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Европе и войны в Украине. Ранее служба для женщин была добровольной, но теперь они будут проходить отбор на общих условиях, что должно увеличить количество новобранцев до 6500 человек ежегодно до 2033 года.

Осенью 2025 года политические партии Германии согласовали новую модель военной службы, которая предусматривает обязательную медкомиссию для всех 18-летних мужчин. Если добровольцев для бундесвера не будет хватать, призывников будут выбирать с помощью жеребьевки. Ожидается, что с 2026 года армии понадобится дополнительно 3-5 тыс. человек ежегодно.

С 2026 года Польша создает добровольный оплачиваемый резерв высокой готовности, чтобы при необходимости быстро мобилизовать до 500 тыс. человек. Силы обороны будут состоять из 300 тыс. профессиональных военных и теробороны, а также 200 тыс. резервистов обоих полов. Уже за первый год планируют подготовить 40 тыс. человек.

В Белом доме не исключают возможности введения военного призыва в США для отправки войск в Иран, хотя пока это не входит в действующий план. Пресс-секретарь Кэролайн Левитт отметила, что президент Дональд Трамп как главнокомандующий будет оценивать успешность операции и оставляет все варианты действий открытыми.