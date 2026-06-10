В одной из стран ЕС запретили зонтики на пляжах: что следует знать

Пляж / © УНІАН

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На итальянском общественном пляже Пунта-Молентис в коммуне Виллазимиус на острове Сардиния ввели запрет на использование зонтов для посетителей в возрасте от 10 до 65 лет. Ограничение вызвало волну возмущения среди общественности из-за угрозы тепловых ударов и ожогов.

Об этом пишет Daily Mail.

Согласно новым правилам, принести и установить только один зонтик на пляже теперь разрешено исключительно семьям с детьми до 10 лет или отдыхающим, которым уже исполнилось 65 лет. При этом вход на территорию платный и составляет 10 евро.

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Эти ограничения вызвали волну негодования в соцсетях. Люди жалуются, что отдыхать в такую жару без тени просто небезопасно для здоровья. На странице местного совета в Facebook пользователи шутят, что теперь за 10 евро с человека они покупают «уникальную» возможность попечиться на солнце без зонта.

«Настоящая роскошь: солнце под 40 градусов, никакой тени, но по крайней мере можно сказать, что сделал свой вклад в защиту окружающей среды… своим потом. А потом приятное удовольствие: „1 зонтик разрешен только для семей с детьми или старше 65 лет“, — отметил другой пользователь.

Также один из посетителей иронически заметил, что при таких условиях отдыхающим фактически приходится выбирать между наличием малых детей или достижением преклонных лет, чтобы иметь право на комфорт.

Другие пользователи поддержали это возмущение, отметив, что такой отдых чреват многочасовым лечением серьезных ожогов. Они также возмутились, что люди должны платить деньги за вход, а рискуют попасть в отделение неотложной помощи, и раскритиковали местные власти за такое решение.

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Сам пляж открыли совсем недавно. Его закрыли еще в июле прошлого года из-за большого лесного пожара, который кто-то намеренно поджег. Тогда отдыхающим пришлось убегать от огня, а более 200 машин сгорели или оказались в ловушке.

Местные власти объяснили, что задержались с открытием пляжа из-за пожаров и штормов. Это время использовали, чтобы придумать более строгие правила, ведь пляж расположен в заповеднике и его природу нужно беречь.

«По этой причине необходимо ограничить [человеческое] влияние и обеспечить защиту этого наследия для будущих поколений», — говорится в сообщении на сайте местных властей.

Кроме ограничений на зонтики, на побережье теперь запрещено устанавливать палатки и беседки. Также введен комендантский час: доступ на пляж открыт с 8:00 до 20:30, а в 21:00 начинается обязательное выселение посетителей. Все правила будут действовать до конца октября.

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