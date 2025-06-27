В одной из стран Европы беженцев будут наказывать за отказ от общественных работ

Беженцы. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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С 1 июля в федеральной земле Бургенланд в Австрии введет обязательные общественные работы для беженцев. Отказ от участия будет иметь неприятные последствия.

Об этом сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на региональное правительство.

Беженцам будут предлагать, например, ухаживать за парками, помогать в домах престарелых или заниматься уборкой.

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За час работы предусмотрена оплата в размере 1,6 евро.

Если искатель убежища дважды откажется от выполнения работ без уважительной причины, ему грозит потеря базовой помощи. То есть он будет иметь простое место для сна вместо квартиры, не будет получать медицинского страхования, а только минимальное питание и базовое лечение.

«Тот, кто постоянно получает поддержку от государства, должен также брать на себя ответственность и отдавать что-то обществу», — заявила министр социальной политики Бургенланда Даниэла Винклер.

В издании отметили, что в Германии такая практика также юридически возможна: параграф 5 Закона об оказании помощи искателям убежища позволяет привлекать беженцев к общественным работам уже через три месяца после приезда.

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Напомним, с 12 июля медицинское страхование для украинских беженцев в Австрии будет доступно только через официальное трудоустройство или добровольное самостоятельное страхование.