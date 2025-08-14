В одной из стран Европы хотят создать министерство, которым будет руководить ИИ

AI против коррупции / © Pixabay

Албания планирует привлечь искусственный интеллект для борьбы с коррупцией и вступления в Евросоюз.

Об этом говорится в материале politico.

«Пока остальная Европа спорит о безопасности и масштабах использования искусственного интеллекта, Албания планирует применить его для ускорения вступления в Евросоюз», — говорится в сообщении.

В стране даже рассматривают возможность создания министерства, которым будет руководить искусственный интеллект.

Премьер-министр Эди Рама в июле 2025 года заявил о ИИ как инструменте для искоренения коррупции и повышения прозрачности, заявив, что эта технология может стать самым эффективным членом правительства Албании.

«Однажды мы можем даже иметь министерство, полностью управляющее искусственным интеллектом. Таким образом, не будет ни кумовства, ни конфликта интересов», — сказал Рама на июльской пресс-конференции, обсуждая цифровизацию.

По его словам, местные разработчики могли бы создать ИИ-модель, которую можно было бы назначить министром, и тогда Албания могла бы стать первой страной с правительством, полностью состоящим из AI-министров и премьер-министра.

Хотя никакие официальные шаги пока не сделаны, и должность премьера формально не вакантна, Рама считает, что идею следует серьезно обсуждать.

Бен Блуши, бывший политик правящей партии и интересующийся искусственным интеллектом писатель заявил, что не видит в этой технологии ничего опасного. Он считает, что государства, руководимые ИИ, вполне реальная перспектива, которая может коренным образом изменить представление о демократии.

«Почему мы должны выбирать между двумя или более кандидатами, если услуги от государства может предоставлять ИИ? Общества будут лучше управляться искусственным интеллектом, чем нами, ведь он не совершает ошибок, не нуждается в зарплате, не может быть коррумпирован и не прекращает работать», — сказал Блуши.

Албания уже много лет сталкивается с коррупцией во всех областях, и политика — не исключение. У правящей партии ряд чиновников, которых обвиняли и осуждали за коррупцию. Лидер оппозиции Салли Бериша сейчас предстает перед судом по делу о коррупции, а бывший премьер и президент Илир Мета находится за решеткой.

