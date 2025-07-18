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В одной из стран легализовали каннабис: что известно
В Чехии подписали закон о легализации каннабиса.
Президент Чехии Петр Павел в четверг подписал поправку к Уголовному кодексу, которая существенно смягчает правила по выращиванию и хранению каннабиса.
Об этом пишет Irozhlas.
Новые нормы позволяют гражданам выращивать до трех растений каннабиса для личного использования и хранить до 100 граммов каннабиса дома или 25 граммов на улице. Выращивание четырех-пяти растений теперь будет считаться проступком. В то же время, выращивание большего количества растений (более пяти) или хранение более 200 граммов каннабиса на дому будет квалифицироваться как тяжкое преступление.
Напомним, в Украине сделан очередной шаг к запуску системы легального обращения медицинского каннабиса.
Госликслужбой было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса. Разрешение было выдано на субстанцию, зарегистрированную в Украине и внесенную в Государственный реестр лекарственных средств Украины.