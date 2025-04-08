Медицинский вертолет с пациентом упал в море: есть погибшие и спасенные

Вертолет упал в море / © Associated Press

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В Японии медицинский транспортный вертолет с пациентом упал в море. В результате авиатрощи трое из шести человек на борту погибли.

Об этом пишет Japan Today.

По данным береговой охраны, 3 спасшихся пострадали от переохлаждения. К сожалению, врачи констатировали смерть других пассажиров.

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В рамках спасательной операции береговая охрана привлекла в этот район два самолета и три корабля.

Известно, что вертолет направлялся в больницу в Фукуоке из аэропорта Цусима в префектуре Нагасаки. Он отправился из Цусимы в 13:30. Причина аварии выясняется.

Напомним, в субботу, 15 марта, истребитель ВМС Китая J-15 разбился во время тренировочного полета в южной провинции Хайнань.