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Медицинский вертолет с пациентом упал в море: есть погибшие и спасенные
Трех пассажиров удалось спасти.
В Японии медицинский транспортный вертолет с пациентом упал в море. В результате авиатрощи трое из шести человек на борту погибли.
Об этом пишет Japan Today.
По данным береговой охраны, 3 спасшихся пострадали от переохлаждения. К сожалению, врачи констатировали смерть других пассажиров.
В рамках спасательной операции береговая охрана привлекла в этот район два самолета и три корабля.
Известно, что вертолет направлялся в больницу в Фукуоке из аэропорта Цусима в префектуре Нагасаки. Он отправился из Цусимы в 13:30. Причина аварии выясняется.
Напомним, в субботу, 15 марта, истребитель ВМС Китая J-15 разбился во время тренировочного полета в южной провинции Хайнань.