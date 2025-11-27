Учебник по русскому языку

Северная Корея ввела русский язык как обязательный предмет в школах, начиная с 4-го класса.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, который также является сопредседателем российско-северокорейской межправительственной комиссии.

По его словам, русский язык уже много лет остается одним из самых востребованных иностранных языков в КНДР и стабильно входит в тройку лидеров.

Козлов сообщил, что в 2026 году в стране, которая является преданным партнером государства-агрессора, должен открыться Центр открытого образования на русском языке — его создают на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу, строительство которого продолжается.

Он добавил, что страны расширяют сотрудничество в сфере образования: запущены программы для банковского сектора, медицины, энергетики и геологической отрасли. В прошлом учебном году 96 граждан КНДР стали студентами российских вузов.

В России, отметил министр, корейский язык сегодня изучают более 3000 школьников.

Традиционно прочные связи России с Северной Кореей усилились после полномасштабного вторжения российских войск в Украину в 2022 году.

Северная Корея поставляет оружие России и отправляет войска для участия в войне. Также было замечено, что две самые продуктивные в мире киберпреступные группы — российская «Гамаредон» и северокорейский коллектив «Лазарь» — обмениваются ресурсами.

В августе 2025 года российских туристов пригласили на северокорейские курорты после того, как российские авиакомпании запустили прямые рейсы в Пхеньян.

Напомним, российские туристы, посетившие КНДР после открытия прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян, рассказали, что в самолетах местной авиакомпании их накормили бургером, рецепт которого якобы разработал глава Северной Кореи Ким Чен Ын.