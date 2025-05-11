В одной из стран мира запретили игру в шахматы: почему так произошло

Шахматы / © Pixabay

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В Афганистане, где власти находятся под контролем группировки «Талибан», Министерство по пропаганде добродетелей объявило о запрете игры в шахматы. Это решение вызвано позицией власти по отношению к играм, не соответствующим их моральным стандартам.

Об этом сообщил Zamin и телеканал Amu TV.

Движение «Талибан» запретило игру в шахматы, объявив ее «харамом», а также закрыло Афганскую шахматную федерацию.

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Афганская федерация шахмат сообщила, что ее деятельность фактически остановилась после прихода талибов к власти в 2021 году. Организация обратилась к медиа, чтобы привлечь внимание к проблемам афганских шахматистов, которые находятся в неопределенности и заботятся о будущем шахмат в стране.

Напомним, в августе 2021 года после завершения антитеррористической операции США и союзников в Афганистане президент страны Ашраф Гани передал власть исламистскому движению «Талибан». С тех пор талибы ввели ряд законов, ограничивающих права женщин, в частности, запретили им учиться в университетах, работать в неправительственных организациях, путешествовать на дальние расстояния и посещать спортзалы.

Кроме того, женщины обязали носить хиджаб в общественных местах. В январе 2025 года главный прокурор Международного уголовного суда пригласил ордера на арест лидеров Талибана за гендерные преступления.