В одной из стран непогода отрезала десятки населенных пунктов: проводится эвакуация

Наводнение / Иллюстративное фото / © скриншот с видео

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В Румынии из-за сильных ливней и паводков десятки населенных пунктов оказались изолированными. Часть дорог стала непроездной.

Об этом пишет «Inspectoratul General pentru Situații de Urgență».

Спасатели проводят эвакуацию людей с подтопленных территорий и помогают населению, оказавшемуся в зоне риска. Вода затопила дома, хозяйства и инфраструктуру, что значительно усложнило доступ к отдельным общинам.

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К ликвидации последствий непогоды привлечены пожарные, спецтехника и аварийные службы. Власти призывают граждан соблюдать меры безопасности, поскольку сложные погодные условия сохраняются.

Раньше говорилось, что изменение климата уже изменяет не только силу наводнений , но и время их наступления — во многих регионах мира они смещаются от привычных дат. По данным исследований, при потеплении на 1,5°C время наибольших наводнений может сдвинуться более чем на неделю примерно на половине суши Земли, что критично для систем защиты и прогнозирования. Специалисты отмечают: традиционные «календари наводнений» больше не работают, поэтому планирование безопасности и управление водными ресурсами нужно пересматривать.

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