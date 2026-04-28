В одной из стран сокращают медицинскую помощь для беженцев: что изменится с 1 мая

Канада меняет программу IFHP

Реклама

В Канаде сокращают медицинскую помощь для беженцев. В частности, в стране готовятся изменить федеральную программу медицинского обеспечения, что может усложнить доступ к лечению и поставить под угрозу здоровье уязвимых групп.

Об этом заявляют правозащитники и эксперты, пишет СВС.

С 1 мая правительство вводит систему сооплаты в рамках Interim Federal Health Program (IFHP) — программы, покрывающей медицинские услуги для людей, подавших заявление на получение статуса беженца.

Реклама

Теперь пациенты должны платить 4 доллара за каждый рецепт, а также покрывать 30% стоимости ряда услуг, в том числе стоматологии, офтальмологии и психологической помощи. В то же время базовые медицинские услуги останутся бесплатными.

Эксперты предупреждают о рисках беженцев в Канаде

Руководитель центра помощи беженцам в Виндзоре Майк Моренси предупреждает, что нововведения могут усугубить положение его подопечных. По его словам, некоторые клиенты уже отказываются от консультаций из-за новых расходов.

«Реальность такова, что если они не получат необходимую помощь, это лишь отсрочит их адаптацию в обществе», — отметил он.

Эксперты отмечают, что особенно критическая ситуация может стать для людей с психологическими травмами. Один сеанс терапии может стоить около 150 долларов, из которых теперь беженцы должны оплачивать около 45 долларов.

Реклама

Что говорят в Министерстве иммиграции

В Министерстве иммиграции Канады объясняют, что новые правила призваны снизить финансовую нагрузку на систему и обеспечить ее долгосрочную стабильность. По оценкам правительства, это позволит сэкономить до 127 млн долларов в течение 2026-2027 годов.

Критики перемен предостерегают, что экономия может быть краткосрочной. В частности, юристы указывают, что отложенное лечение может привести к росту количества безотлагательных случаев, которые в итоге обойдутся государству дороже.

Дополнительно ситуацию усложняют изменения в иммиграционном законодательстве. Новый закон ограничивает право части заявителей на предоставление ходатайств о предоставлении убежища, что может лишить их доступа к медицинскому покрытию по программе IFHP.

Эксперты также обращают внимание, что рост расходов на программу связан не с более частым использованием медицинских услуг, а с увеличением количества искателей убежища в стране.

Реклама

Новости партнеров