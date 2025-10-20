В одной из стран закрывают последний центр поддержки украинских беженцев

© ТСН.ua

В Вене закрывается последний центр прибытия для перемещенных лиц из Украины. Работа убежища в квартале Шлоссберга в Вене-Гитцинге прекратится в конце года.

Информацию подтвердила канцелярия городского советника по социальным вопросам Петера Хакера (SPÖ), пишет ORF.at.

Сообщается, что центр размещения находится на грани своей емкости – там могут находиться более 200 человек. Центр некоторое время работал в полную мощность, но сейчас закрывается. Вена является последней федеральной землей с собственным центром прибытия для перемещенных лиц из Украины.

По подсчетам, с момента открытия центра была предоставлена помощь 8900 перемещенным украинцам. Они получают краткосрочное жилье, питание, консультации и помощь с планированием встреч, регистрацией в полиции и последующим переездом в федеральные земли. Стало известно, что правительство выплатит единовременное начальное пособие по уходу в размере 190 евро на человека.

Ранее в Германии зафиксирован рост наплыва украинских беженцев.

«В сентябре был четкий рост количества прибывших из Украины — на 65 процентов, в августе было около 700 человек, а в сентябре уже более 1100 в сентябре. И сейчас середина октября и мы видим, что этот показатель снова будет высоким — то есть тенденция явно сохраняется», — отметила Моника Геббинггаус, пресс-секретарь Ведомства по делам беженцев.