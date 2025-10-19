ТСН в социальных сетях

Мир
6
1 мин

В одной из стран Запада вводят сбор в $1000 для мигрантов: придется ли платить украинцам

В США начнут взимать плату за гуманитарное разрешение на въезд – $1000 в год.

Кирилл Шостак
Мигранты

Мигранты / © Associated Press

В Соединенных Штатах Америки вводится новый обязательный сбор для всех получателей гуманитарного вида на жительство, который будет действовать с 2025 года. Его размер составит 1000 долларов США за финансовый год и в дальнейшем подлежит ежегодной корректировке.

Как сообщили на официальном сайте Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), плата будет взиматься с момента, когда ведомство разрешает въезд в страну или продлевает его действие.

Нововведение касается всех, кто получает гуманитарное разрешение на пребывание в США — под эту категорию попадают и украинцы, прибывшие по программе Uniting for Ukraine.

Начиная с 16 октября 2025 года заявители будут информированы о необходимости внести плату перед тем, как USCIS примет окончательное решение по их просьбе.

В то же время в сообщении говорится о возможных исключениях из этого правила, однако пока неизвестно, будут ли они распространяться на украинских граждан, которые получили гуманитарное разрешение или ожидают его продления.

Напомним, в Германии в десять раз возросло количество украинцев, ищущих убежища, после отмены запрета на выезд для мужчин в возрасте 18-22 лет.

