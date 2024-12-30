Женщинам запретили выглядывать в окна: талибы придумали новые притеснения

Окна в старых домах, дающих вид на места для женщин, должны быть закрыты или заблокированы.

В Афганистане лидер "Талибана" распорядился, чтобы новые жилые дома строились без окон, выходящих на места, где обычно находятся женщины, в частности, на кухню, следует закрыть.

Об этом пишет France 24.

В новом указе, обнародованном спикером "Талибана" Забиуллой Муджахидом, указано, что новые здания не должны иметь окон, через которые видны "двор, кухня, колодец соседа и другие места, используемые женщинами".

Указано, что наблюдения за женщинами, работающими на кухнях, во дворах или собирающими воду, могут привести к непристойным действиям.

После того, как Талибан вернулся к власти в августе 2021 года, женщины постепенно теряют доступ к общественным местам, что вызвало критику со стороны ООН из-за введения «гендерного апартеида». парков и других публичных мест. Кроме того, недавно приняли закон, который запрещает женщинам петь или читать стихи на публике, являющиеся частью строгого исполнения исламского закона.

В некоторых местах прекратили трансляцию женских голосов на радио и телевидении. Талибан заявляет, что его действия защищают права как мужчин, так и женщин в соответствии с исламским правом.

Напомним, в Афганистане женщинам запрещено посещать парки, купаться, заниматься каким-либо видом спорта и показывать лица, контуры своего тела.

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