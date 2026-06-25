В одной стране ЕС могут изменить правила для украинских мужчин: что хотят ввести

Временная защита / © ТСН

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В Дании хотят сменить правила для украинских мужчин от 23 до 60 лет. Если новый закон примут, то получить или продлить вид на жительство смогут только те, кто выполнит определенное условие.

Об этом сообщает официальный датский портал Ny i Danmark.

В Дании могут ввести новые правила для украинцев — что планируют изменить

Отмечается, что соответствующий законопроект, который должен изменить Специальный закон о временных видах на жительство для переселенцев из Украины, 25 июня 2026 года подал Министр иммиграции и интеграции Дании.

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По новым правилам, мужчины от 23 до 60 лет смогут получить вид на жительство, только если официально докажут, что освобождены от армии. Ребятам до 23 лет документ будут выдавать только до этого возраста, а чтобы продлить его дальше, тоже понадобится справка об освобождении от службы.

В случае принятия закона новые правила будут действовать для всех заявлений, поданных от 25 июня 2026 года. Однако, если заявление подали с этой даты, но решение по нему успели принять до официального вступления в силу нового закона, его обработают по старым правилам.

Кроме того, при принятии документа Иммиграционная служба Дании проверит выданные разрешения. Ведомство оценит, нужно ли аннулировать виды на жительство тем мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, которые подали заявки с 25 июня 2026 года и успели получить документы до вступления закона в силу. С такими лицами служба свяжется лично.

В то же время нововведения вообще не коснутся тех украинцев, которые подали документы или уже получили вид на жительство по Специальному закону до 25 июня 2026 года. Эти правила также не будут действовать для них в будущем продлении документов.

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Временная защита украинцев — последние новости

Напомним, ЕС планирует продлить временную защиту для украинцев до марта 2028, но правила могут измениться. В частности, рассматривается возможность ограничить право на получение убежища для мужчин от 23 до 60 лет.

Ранее мы писали, что Еврокомиссия рассматривает возможность отказать во временной защите украинским мужчинам, только что приехавшим в ЕС. Об этом заявила представитель Еврокомиссии Коренная Улльрих во время обсуждения в Европарламенте.

К слову, прибывающие в Польшу украинцы все чаще сталкиваются с трудностями при получении статуса временной защиты (PESEL UKR). Эта тенденция вызывает беспокойство среди польских работодателей и организаций, поддерживающих бизнес.

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