В Офисе президента анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана: подробности

Официальная церемония встречи двух лидеров состоится в Мариинском дворце в Киеве.
Офис президента Украины подтвердил информацию, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 3 февраля, будет находиться в Киеве с официальным визитом. В программе визита – встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Об этом говорится на сайте главы государства.
"Третьего февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который будет находиться в нашей стране с официальным визитом", – сообщили в ОП.
Официальная церемония встречи двух лидеров состоится в Мариинском дворце в Киеве в 13:00. После этого по итогам переговоров запланирован брифинг президентов Украины и Турции с представителями СМИ. Больше деталей по поводу визита турецкого президента нет.
Напомним, в начале недели глава украинского МИД сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе приедет в Украину, однако дату приезда не назвал. О том, что Эрдоган посетит Украину 3 февраля, сообщало турецкое издание CNN Türk со ссылкой на представителя президента Ибрагима Калына.
По данным СМИ, после встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Отмечается, что сделки будут ориентированы на обороноспособность.
Читайте также:
- "Искалеченные судьбы, изъятая жизнь и здоровье": Сеть взорвалась рассказами о дедовщине в части, где служил днепровский стрелок
- "Никаких штрафов никто не будет платить": в Минобороны заявили о сокращении количества профессий для военного учета женщин
- Зеленский утвердил сроки призывов в армию 2022 года: даты и кто может рассчитывать на отсрочку