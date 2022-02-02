В Офисе президента анонсировали встречу Зеленского и Эрдогана: подробности

Официальная церемония встречи двух лидеров состоится в Мариинском дворце в Киеве.

Офис президента Украины подтвердил информацию, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 3 февраля, будет находиться в Киеве с официальным визитом. В программе визита – встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом говорится на сайте главы государства.

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"Третьего февраля состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, который будет находиться в нашей стране с официальным визитом", – сообщили в ОП.

Официальная церемония встречи двух лидеров состоится в Мариинском дворце в Киеве в 13:00. После этого по итогам переговоров запланирован брифинг президентов Украины и Турции с представителями СМИ. Больше деталей по поводу визита турецкого президента нет.

Напомним, в начале недели глава украинского МИД сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на этой неделе приедет в Украину, однако дату приезда не назвал. О том, что Эрдоган посетит Украину 3 февраля, сообщало турецкое издание CNN Türk со ссылкой на представителя президента Ибрагима Калына.

По данным СМИ, после встречи делегации Турции и Украины подпишут соглашения и меморандумы о взаимопонимании по согласованным вопросам. Отмечается , что сделки будут ориентированы на обороноспособность.

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