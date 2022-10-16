В Офисе президента откликнулись на решение Маска относительно финансирования Starlink для Украины

Михаил Подоляк похвалил Маска за то, что он наконец выбрал правильную сторону, и вспомнил при этом персонажей "Звездных войн".

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк от имени украинцев поблагодарил американского предпринимателя Илона Маска за его решение продолжить финансирование системы спутниковой связи Starlink в Украине.

Об этом он написал в ответ на твит Маска, опубликованный в субботу, 15 октября.

При этом Подоляк в шутку вспомнил о персонажах из вселенной "Звездных войн", адептах темной стороны Силы, непримиримых противниках джедаев — ситхов.

“Ты должен был уничтожить ситхов… Так что ты это сделал… Спасибо, что присоединился к правильной стороне. Украина это ценит...” – написал советник главы ОП.

Так он прокомментировал твит Илона Маска, в котором основатель SpaceX сообщил, что, несмотря на большое количество израсходованных ресурсов, он решил отказаться от идеи прекращения финансирования Starlink в Украине.

Вы были унаследованы, чтобы попасть в Сит… So you did… Thank you for joining the right side. Ukraine appreciates that)… — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) October 15, 2022

Ранее Илон Маск заявил, что Россия активно пытается уничтожить работу системы спутникового Интернет Starlink.

Напомним, основатель SpaceX также сетовал на нехватку средств и просил о помощи Министерства обороны США по финансированию спутников в Украине. Соответствующая просьба от SpaceX поступила в Пентагон после недавних сообщений от украинских военных о масштабных сбоях в работе Starlink, которые могли повлиять на контрнаступление ВСУ. Многие такие перебои были зафиксированы во время прорыва украинскими военными линии фронта на оккупированную территорию. А некоторые проблемы фиксировались во время боев.

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