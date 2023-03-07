В Офисе президента ответили, причастна ли Украина к взрывам на "Северных потоках"

Советник главы ОП Михаил Подоляк заверил, что Украина не имеет никакого отношения к взрывам на "Северных потоках".

Об этом он написал в Twitter.

"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации о "проукраинской группе по подрыву". Что произошло с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой России..." — отметил Подоляк.

Напомним, накануне издания The New York Times со ссылкой на источники и данные разведки передало, что якобы взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" могла устроить проукраинская группа "оппонентов Путина". В нее вроде бы входили россияне и украинцы.

Напомним, 26 сентября 2022 г. произошла разгерметизация нитей "Северного потока-1" и "Северного потока-2" в Балтийском море.

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