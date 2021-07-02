В охваченной аномальной жарой Канаде сгорел целый городок: фото, видео

Люди в спешке покидали Литтон и до сих пор не знают, что случилось с их родными, друзьями и домашними животными.

В канадской провинции Британская Колумбия, где на этой неделе температура достигла рекордных +46,6 градусов по Цельсию, в результате "катастрофического пожара" сгорел городок Литтон.

Об этом сообщает CBC.

Отмечается, что более тысячи человек в среду, 30 июня, в спешке уехали из населенного пункта и окрестностей, а спасатели сейчас разыскивают пропавших без вести.

Также читайте В Канаде за пять дней зафиксировали почти полтысячи вероятных смертей от аномальной жары

В четверг, 1 июля, власти провинции сообщили о том, что огонь уничтожил "большинство домов", в частности местную станцию скорой помощи и отряд Канадской королевской конной полиции. По словам депутата Брэда Виса, "90% городка было потеряно".

Между тем в Сети создали сообщество для пострадавших, которые пытаются узнать информацию о своей семье, друзьях и оставленных домашних животных.

"Мы получаем звонки от людей, которые ищут семью и близких, и это действительно сложно из-за отключения электроэнергии и вышек сотовой связи, но мы работаем над этим", — сказал Скотт Хильдебранд, главный административный директор регионального округа Томпсон-Никола.

Lytton, BC — the town that yesterday set a new all-time Canada heat record of 49.6 ° C (121 ° F) — is now on fire from blazes sparked by the heat wave.



We are in a #climateemergency. #actonclimate pic.twitter.com/H3diWrq4TO — Mike Hudema (@MikeHudema) July 1, 2021

Он добавил, что "одна из наших проблем сейчас заключается в том, что люди ехали в разных направлениях". Точное количество пропавших без вести остается неизвестным.

Мэр Литтона Ян Полдерман подписал официальный приказ об эвакуации в 18:00 по местному времени в среду. По его словам, пламя охватило городок внезапно и местные власти не успели согласовать пункт эвакуации, в связи с чем большинство людей выехало на собственном транспорте в различных направлениях.

Сейчас всех эвакуированных призывают регистрироваться в эвакуационном центре, чтобы помочь властям с подсчетом.

В издании отмечают, что в среду в Литтоне было опасно жарко, сухо и ветрено. В течение трех дней в регионе наблюдалась рекордная температура, которая во вторник достигла 49,6 градусов по Цельсию.

"Условия были беспрецедентными с точки зрения засухи и жары", — сказала Эрика Берг, сотрудница службы пожарной безопасности Британской Колумбии.

По некоторым данным, пожар мог вызвать поезд. Однако власти эту информацию пока не подтвердили, а в Бюро безопасности на транспорте заявили, что не регистрировали аварий с поездами в регионе.

В четверг огонь все еще горит "агрессивно", площадь возгорания увеличилась до 90 квадратных километров. До пожара, охватившего Литтон, чрезвычайники уже боролись по меньшей мере с двумя лесными пожарами в регионе.

Lytton before & after recording Canada's highest ever temperature (via @j_mcelroy ) pic.twitter.com/SY3ED6KMKX — Alec Luhn (@ASLuhn) July 1, 2021

Как сообщалось, в канадской провинции Британская Колумбия с 25 по 30 июня по меньшей мере 486 человек внезапно умерли во время аномальной жары.

Смертоносная жара в Канаде: лесные пожары, увеличение количества смертей и "центры охлаждения"

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку