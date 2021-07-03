В охваченной аномальной жарой Канаде за неделю зафиксировали более семи сотен внезапных смертей

В охваченной аномальной жарой Канаде за неделю зафиксировали более семи сотен внезапных смертей

Это количество в три раза превышает показатели, которые обычно фиксируют в этот период.

В канадской провинции Британская Колумбия аномальную жару связывают с 719 внезапными смертями, зарегистрированными в течение этой недели.

Об этом со ссылкой на главного коронера Британской Колумбии Лизу Лапоинт сообщает CBC.

Отмечается, что это количество в три раза превышает показатели, которые обычно фиксируют в этот период.

"Мы публикуем эту информацию, поскольку считаем, что экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на прошлой неделе, являются значительным фактором, способствовавшим увеличению числа смертей", — указала Лапоинт.

По ее словам, с прошлой пятницы до этого четверга коронеры получили беспрецедентное количество сообщений о внезапных и неожиданных смерти по всей провинции.

Главный коронер Британской Колумбии также отметила, что с тех пор, как в большинстве частей провинции начали сообщать о снижении температуры, суточный прирост смертей уменьшился.

В то же время, предостерегает Лапоинт, в некоторых регионах все еще наблюдаются необычно высокие температуры, а потому людям по-прежнему важно принимать дополнительные меры предосторожности и проверять тех, кто живет один.

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Она рассказала, что многие смерти за последнюю неделю зарегистрировали среди пожилых людей, которые жили в одиночестве в частных домах.

Ранее эксперты пообещали изучить закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли, возраст и пол человека, любые основные заболевания, которые у него могли быть и тип жилья умерших.

Как сообщалось, в Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Кроме того, в канадской провинции Британская Колумбия в результате "катастрофического пожара" сгорел поселок Литтон.

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