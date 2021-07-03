В охваченной аномальной жарой Канаде за неделю зафиксировали более семи сотен внезапных смертей

Это количество в три раза превышает показатели, которые обычно фиксируют в этот период.
В канадской провинции Британская Колумбия аномальную жару связывают с 719 внезапными смертями, зарегистрированными в течение этой недели.
Об этом со ссылкой на главного коронера Британской Колумбии Лизу Лапоинт сообщает CBC.
Отмечается, что это количество в три раза превышает показатели, которые обычно фиксируют в этот период.
"Мы публикуем эту информацию, поскольку считаем, что экстремальные погодные условия, которые пережила Британская Колумбия на прошлой неделе, являются значительным фактором, способствовавшим увеличению числа смертей", — указала Лапоинт.
По ее словам, с прошлой пятницы до этого четверга коронеры получили беспрецедентное количество сообщений о внезапных и неожиданных смерти по всей провинции.
Главный коронер Британской Колумбии также отметила, что с тех пор, как в большинстве частей провинции начали сообщать о снижении температуры, суточный прирост смертей уменьшился.
В то же время, предостерегает Лапоинт, в некоторых регионах все еще наблюдаются необычно высокие температуры, а потому людям по-прежнему важно принимать дополнительные меры предосторожности и проверять тех, кто живет один.
Она рассказала, что многие смерти за последнюю неделю зарегистрировали среди пожилых людей, которые жили в одиночестве в частных домах.
Ранее эксперты пообещали изучить закономерности смертей, в частности регионы, в которых они произошли, возраст и пол человека, любые основные заболевания, которые у него могли быть и тип жилья умерших.
Как сообщалось, в Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. Кроме того, в канадской провинции Британская Колумбия в результате "катастрофического пожара" сгорел поселок Литтон.