В охваченной коронавирусом Германии больных COVID-19 будут перевозить военными самолетами: фото

Больных будут транспортировать в медучреждения, где найдется место.

Из-за рекордной заболеваемости коронавирусом в Германии будут транспортировать военными самолетами тяжелых больных COVID-19.

Как сообщает Tagesspiegel, Германия с сегодняшнего дня, 26 ноября, начнет привлекать эвакуационный самолет воздушных сил для перевозки тяжелобольных пациентов с коронавирусом в регионы, где нагрузки на реанимации меньше.

Для госпитализации больных коронавирусом, вероятно, привлекут два самолета.

Один из них – самолет A310 MedEvac, оснащенный полноценным реанимационным оборудованием. Он уже сегодня приземлится в баварском Меммингене и увезет первых больных в Мюнстер, на запад страны.

Такой план перевозки тяжелых больных в Германии реализуют, чтобы не допускать критической перегрузки больниц. Сначала для пациента ищут место в соседних федеральных землях, а если такой возможности нет, — рассматривают перевозку уже в пределах всей страны.

Напомним, из-за рекордной заболеваемости коронавирусом в Германии усиливают ограничения: невакцинированным везде нельзя.

Коронавирус в мире: в Германии зафиксировали новый рекорд заболеваемости

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