В океане без вести пропала подлодка с туристами по дороге к затонувшему "Титаника"

Неизвестно, сколько человек находилось на борту в момент исчезновения.

Подлодка, которая использовалась для перевозки людей с целью осмотра затонувшего "Титаника", исчезла в Атлантическом океане. Береговая охрана Бостона сообщила в понедельник, 19 июня, что уже начата поисково-спасательная операция.

Об этом пишет BBC.

Пока неясно, сколько людей, находились на борту в момент исчезновения (если они там вообще были).

Малые подводные аппараты время от времени перевозят туристов и экспертов для осмотра затонувшего Титаника.

Многодневные поездки в затонувший "Титаник" стоят десятки тысяч долларов, а одно погружение в "Титаник", включая как спуск, так и подъем, по сообщениям занимает около восьми часов.

Корабль находится на глубине 3,800 метров на дне Атлантики, примерно в 600 километрах от побережья Ньюфаундленда, Канада.

Пассажирский лайнер, являвшийся крупнейшим кораблем своего времени, столкнулся с айсбергом во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк в 1912 году. Из 2200 пассажиров и экипажа, около 1500 погибли.

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