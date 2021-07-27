В оккупированном Крыму из-за проблем с двигателем экстренно приземлился Boeing — СМИ

В оккупированном Крыму из-за проблем с двигателем экстренно приземлился Boeing — СМИ

В воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей.

В аэропорту оккупированного Симферополя экстренно сел пассажирский Boeing с 165 пассажирами на борту. Во время полета из Якутии в Крым возникли технические проблемы с двигателем самолета.

Об этом сообщает пропагандистское издание "РИА Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

"В Симферополе экстренно готовится сесть Boeing, на борту которого, по предварительной информации, 165 пассажиров", — сказал собеседник агентства. По его словам, у воздушного судна возникла вибрация в одном из двигателей. Борт выполнял рейс из Якутии в Крым.

Напомним, самолет Belavia, который 26 июля вылетел из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия. На борту судна летели 197 пассажиров и 7 членов экипажа. Впоследствии лайнер сел в московском аэропорту "Домодедово". Причиной, предварительно, называют отказ правого двигателя.

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