В оккупированном Крыму ввели графики отключения света: официальное заявление

Временно оккупированный Крым (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В оккупированном Севастополе были введены графики временного отключения электроэнергии.

Об этом сообщил так называемый губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, ограничения были введены для ликвидации перегрузки электросетей за пределами города.

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"Для ликвидации перегрузки электрических сетей за пределами Севастополя по команде диспетчера филиала АО "СО ЕЭС" Черноморское РГУ в Севастополе введен график временного отключения потребления электроэнергии", - заявил Развожаев.

Ситуация в Крыму: последние новости

Оккупированный Крым остается одним из ключевых направлений в войне России против Украины. Российские войска используют полуостров как важный военный и логистический плацдарм, в частности для опрокидывания техники, боеприпасов и горючего.

В последнее время на полуострове участились удары по объектам, связанным с российской логистикой и военной инфраструктурой. 21 июня в ВСУ также заинтриговали заявлением после ударов по Керчи.

Кроме того, в оккупированном Крыму фиксируют проблемы с горючим. По имеющейся информации, там возник дефицит бензина, а оккупационные власти срочно ввели ограничения на движение транспорта ночью.

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Системные удары украинских войск по логистическим объектам РФ уже привели к сбоям в обеспечении российских войск на временно оккупированных территориях.

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