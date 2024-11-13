Взрыв был настолько сильным, что обломки разбрасывало по всему двору.

Во временно оккупированном Севастополе на дороге взорвался автомобиль, в котором, вероятно, находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Об этом пишут росСМИ.

По словам очевидцев, взрыв был настолько мощным, что двор напротив засыпало обломками. По их словам, под дном авто образовалась дыра, что может свидетельствовать об использовании самодельного взрывного устройства.

Находившийся внутри водитель получил тяжелые травмы, в частности потерял ноги, спасти его не удалось.

По информации СМИ, подорванный в Севастополе военный, вероятно, был начальником штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров. Им мог быть Валерий Ткаченко, который несет прямую ответственность за ракетные удары по Украине.

Напомним, в Москве 24 июля в автомобиле Андрея Торгашова, заместителя начальника 89-го радиоцентра воинской части, сдетонировала взрывчатка. Он выжил, но лишился ног. Полиция квалифицировала инцидент как покушение на убийство.

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