В окрестностях Мюнхена столкнулись поезда: по меньшей мере 30 пассажиров ранены

В окрестностях Мюнхена столкнулись поезда: по меньшей мере 30 пассажиров ранены

Один человек погиб.

В Германии на окраине Мюнхена столкнулись два скоростных поезда : один человек погиб, а по меньшей мере 30 получили ранения.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 15 февраля.

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По предварительным выводам правоохранителей, два поезда направлялись к югу от Мюнхена и столкнулись на перекрестке путей. Немецкий железнодорожный оператор главной причиной называет посторонние предметы на пути.

От сильного удара один из поездов слетел с колеи. На место прибыло более 200 сотрудников экстренных служб. Из-за масштабной спасательной операции железнодорожный путь пришлось временно закрыть.

В Германии на окраине Мюнхена столкнулись два скоростных поезда | Новости мира

В двух поездах было 95 пассажиров. Украинцев среди них не было. Уцелевших пассажиров с места аварии вывозили автобусами.

Как сообщалось, два поезда метро – скоростной и обычный – столкнулись в Тегеране. Один сошел с рельсов. Пострадали более 20-ти пассажиров.

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