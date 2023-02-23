В окружении Путина есть агенты украинской разведки: Буданов рассказал, что известно

Глава ГУР Миноброны Кирилл Буданов заявляет, что ближайшее окружение президента-диктатора России Владимира Путина сотрудничает с украинской разведкой.

Об этом главный военный разведчик сказал в интервью "Украинской правде".

Буданов не назвал ни фамилий, ни количества агентов ГУР в окружении "фюрера". По его словам, идущие на сотрудничество люди думают о своем существовании в будущем.

"Поскольку ситуация в Российской Федерации действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче", — утверждает глава ГУР.

Есть ли гарантии того, что агенты не обманывают украинскую сторону, Буданов говорит: "Ну, это очень легко проверяется. Мы верим не словам, а только фактам. Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит. : "Ошибся, вот послезавтра точно будет". А послезавтра он тоже не пошел. Возможно, он ошибся, но в таком случае, будет ли доверие такому лицу? Нет, не будет. Это аллегорический ответ на ваш запрос".

Напомним, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко говорит, что главным в принятии решений по войне в Украине остается глава Кремля Владимир Путин. В то же время окружение также оказывает влияние на диктатора.

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