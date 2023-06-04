В окружении Путина идет борьба между сторонниками капитуляции и "ничьей" — Пионтковский

В Кремле разворачивается очень серьезная внутриполитическая борьба между верхушкой – сторонниками Путина – и военно-политическим сообществом – партией ЧВК "Вагнер". Одна из них выступает за ничью, другая – за капитуляцию.

Такое мнение высказал российский политолог Андрей Пионтковский телеканалу "Freeдом".

"Пригожин заявляет – это не мы придумали эту "спецоперацию". Это прямая атака на Путина. Ее ведет та группа, которая поняла, что война проиграна и поражение неизбежно, но надо как-то остаться у власти после войны и после поражения. Остаться у власти с Путиным невозможно.

Они уже производят устами Пригожина и предлагают обществу такой нарратив – мы героически сражались, взяли Бахмут, но предатели в генеральном штабе, министерстве обороны, предатели на Рублевке вонзили нам нож в спину. Мы должны были проиграть, отступить. Давайте теперь разберемся с предателями и накажем", – сказал политолог.

Партия основателя ЧВК "Вагнер" продвигает в российском обществе капитуляцию. По мнению Пионтковского, они воспользовались атакой на Москву, чтобы подтолкнуть россиян к тому, что следует кончать войну.

"Посмотрите, какой неожиданный взрыв эмоций вызвала атака украинских беспилотников Рублевкой. До 90% социальных сетей выражают если не восхищение, то полное удовольствие – так им и надо. И туда направляет свой огонь эта партия Пригожина – "партия почетной капитуляции", — подчеркнул он.

Вторая партия – это партия Путина. Она выступает против ничьей.

"Путин с помощью миротворцев хочет закрепиться за какой-нибудь кусочек украинской территории и продать "глубинному народу" как почетную ничью. Но это невозможно при сегодняшней позиции Украины и западного сообщества", — подытожил политолог.

Как сообщалось ранее, аналитики Института изучения войны считают, что глава ПИК "Вагнер" Евгений Пригожин обострил вражду с Министерством обороны РФ, чтобы приуменьшить свой конфликт с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.