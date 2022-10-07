В окружении Путина нашелся тот храбрец, который врезал ему "правду-матку": информацию подтверждает разведка США

Среди ближайшего окружения Владимира Путина нашлось лицо, которое в последние недели выразило несогласие непосредственно российскому президенту по поводу его ведения войны в Украине. Такой информацией располагает разведка США.

Об этом сообщает Washington Post.

Человек из окружения Путина лично выразил ему свое недовольство – разведка США

Эта критика является самым ярким свидетельством волнения в руководстве России по поводу хода войны, которая пошла катастрофически не столько для Москвы, заставив Путина в прошлом месяце приказать мобилизовать сотни тысяч войск в отчаянной попытке вернуть недавние потери на поле боя.

Информацию о несогласных в окружении Путина посчитали достаточно важной, чтобы ее включили в ежедневный доклад разведки президенту Байдену и поделились ею с другими официальными лицами США на условиях анонимности для обсуждения конфиденциальной разведки.

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По словам одного из людей из разведки, недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, касалось того, что он указал на ошибки военной кампании.

Личность недовольного политикой Путина Washington Post не удалось выяснить, хотя известно, что его имя было включено в отчеты разведки США.

Недовольные есть, но они не желают прямо критиковать президента

Новые данные разведки в сочетании с комментариями российских официальных лиц подчеркивают разногласия в высшем эшелоне Путина, где официальные лица уже давно не желают сообщать плохие новости автократическому российскому лидеру, которого считают более изолированным, чем когда-либо за его 22-летнее правление.

Представитель Совета национальной безопасности отказался комментировать данные разведки.

Поскольку война близится к восьмому месяцу, а победа России остается плохо определенной, безоговорочная лояльность, которой пользовался Путин, может теряться, заявили представители разведки, но предупредили, что нет никаких признаков того, что российский лидер был на грани устранения.

"С началом оккупации мы стали свидетелями растущей тревоги со стороны ближайшего окружения Путина. Наши оценки свидетельствуют о том, что они особенно вызваны недавними российскими потерями, неправильным управлением и значительными военными недостатками", — сообщили в разведке.

Второй высокопоставленный западный чиновник сказал, что внутренняя напряженность "соответствует тому, как прошла кампания для россиян, и атмосфере в Кремле. Есть много людей, убежденных, что это все не хорошо или не является правильным курсом действий".

В Кремле разногласия называют "рабочими аргументами"

Спикер Кремля Дмитрий Песков признал, что среди российских лидеров были разногласия и дебаты, поскольку Путин столкнулся с такими важными решениями, как мобилизация.

"Есть рабочие аргументы: об экономике, о проведении военной операции. Есть споры по поводу системы образования. Это часть нормального рабочего процесса, и это не признак раскола", – сказал Песков The Washington Post.

Также Песков сказал, что сообщение разведки США о том, что человек из ближайшего окружения Путина бросает вызов российскому лидеру, является "абсолютной ложью".

В другом разговоре на этой неделе один из высокопоставленных чиновников РФ сказал, что не слышал о каких-либо прямых вызовах Путину из ближайшего окружения.

"Есть протесты глав парламентских комитетов по поводу того, как президент и военные ведут войну и о том, почему армия не обеспечена должным образом, о том, почему кампания идет не так, как надо", — сказал чиновник.

Высокопоставленные сотрудники службы безопасности в Европе заявили, что им неизвестно о том, чтобы кто-то решался бросить вызов Путину непосредственно во время событий в Украине, и добавили, что они не видели отчеты разведки США о критике в адрес Путина.

Несмотря на это, некоторые из этих чиновников заявили, что трещины становятся все более очевидными на многих уровнях российской системы, ссылаясь на вспышки критики и указания пальцами российской армии, служб безопасности и региональных правительств, которые теперь заставляют служить мужчин призывного возраста.

Путина критикуют в основном "за спиной"

Один высокопоставленный чиновник европейской службы безопасности описал рост "критики Путина — за его спиной", в том числе со стороны кремлевской верхушки. "Они думают, что он упрямый", — сказал чиновник, и "одержим Украиной" — "одержимость, которую они не обязательно разделяют".

Двое российских бизнесменов, поддерживающих контакты с политическими чиновниками, повторили эти настроения и сказали, что ближайшие недели могут иметь решающее значение для определения будущего Путина и того, какие решения он примет в отношении войны.

Если российские военные не остановят свои потери, начнется внутренняя борьба, сказал один из этих людей, представитель российской бизнес-элиты. "Это переломный момент".

Мобилизация сил оказалась очень непопулярна в России и может свидетельствовать о том, что Путин испытывает давление, чтобы принять отчаянные меры.

Еще весной этого года, когда план Путина по скорейшему вторжению и оккупации Украины явно провалился, аналитики американской разведки оценили, что ему придется объявить широкую мобилизацию — в размере сотен тысяч дополнительных войск — если он надеется достичь своих целей, которые в то время считал Путин, что он все еще сможет, по словам высокопоставленного чиновника США, ознакомленного с этим вопросом.

Решение Путина призвать, как говорят российские чиновники, 300 000 дополнительных войск, считается одним из самых дестабилизирующих и политически рискованных шагов в его карьере и может привести к нестабильности режима, сказал третий европейский чиновник безопасности.

Другие, однако, сказали, что, несмотря на массовый отток мужчин призывного возраста из России, Путин пересек важный порог, не вызвав ни одного серьезного внутреннего вызова своему правлению. Даже региональные чиновники, взбешенные мобилизацией, в основном выполняют ее, предоставляя десятки тысяч новобранцев.

"Все стремятся найти признаки распада России, и вы видите внутреннюю напряженность, — сказал высокопоставленный чиновник Балтии. — Но Россия сейчас воюет, и война продолжается. Мы не видели ничего, что бы указывало на другое".

Напомним, что в России из-за отказа Украины вести переговоры с действующим президентом Владимиром Путиным начали ему искать замену. От нее зависит, насколько удачно могут состояться переговоры с украинской стороной.

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