В окружении Трампа начался раскол из-за войны в Иране— Reuters

Президент США Дональд Трамп

Сложная подковерная борьба внутри Белого дома заставляет президента США Дональда Трампа постоянно менять публичные заявления по поводу хода войны в Иране. Советники президента разделились на несколько лагерей и спорят, когда и как объявить о победе в все более охватывающем Ближний Восток конфликте.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственные источники администрации.

Цены на бензин против «ястребов» войны

По данным издания, экономические и политические советники Трампа, в том числе руководитель аппарата Сьюзи Уайлс, предупреждают президента о серьезных политических рисках. Они отмечают, что нефтяной шок и рост цен на бензин в США могут быстро разрушить внутреннюю поддержку войны. Эти должностные лица призывают Трампа узко определить понятие «победы» и дать сигнал, что операция ограничена и близится к завершению.

В то же время в Белом доме есть мощное лобби «ястребов» (например, сенаторы Линдси Грэм и Том Коттон), требующие поддерживать военное давление на Исламскую Республику, чтобы не дать ему получить ядерное оружие.

Третья сила — это подавляющие на него популистская база Трампа (в том числе Стив Беннон и Такер Карлсон), чтобы избежать втягивания в еще один затяжной конфликт на Ближнем Востоке.

"Он позволяет ястребам верить, что кампания продолжается, хочет, чтобы рынки верили, что война может скоро закончиться, а его база верит, что эскалация будет ограничена", - рассказал советник Трампа изданию.

Поиск выхода и иллюзия быстрого успеха

Источники отмечают, что Трамп пытается найти выход из непопулярного конфликта. Некоторые советники пытались убедить его, что иранская кампания вряд ли будет разворачиваться так же быстро и легко, как январская операция в Венесуэле с захватом Николаса Мадуро.

В отличие от Венесуэлы, Иран оказался гораздо более жестким и лучше вооруженным врагом. Несмотря на мощные удары США и Израиля, в результате которых погибли около 2000 человек, в том числе высшие иранские руководители, Тегеран продолжает атаки на нефтяные танкеры в Ормузском проливе, блокируя пятую часть мировых поставок нефти.

Если блокада пролива приведет к критическому удорожанию бензина в США, это может усилить политическое давление на Трампа с требованием прекратить войну из-за спасения рейтингов Республиканской партии перед промежуточными выборами в ноябре.

Недавно президент США Дональд Трамп предположил, что Россия может оказывать поддержку Ирану в этой войне. По его мнению, такие действия Кремля являются своеобразным зеркальным ответом на помощь, получаемую Украиной от стран Запада.

В то же время, американский лидер анонсировал продолжение боевых действий против Исламской Республики. По его словам, в рамках операции «Эпическая ярость» Соединенные Штаты уже нанесли Ирану сильный ущерб, но в ближайшую неделю готовят еще один «очень сильный удар».