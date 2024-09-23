В Омске на местной авиабазе подростки сожгли вертолет Ми-8 — росСМИ

В российском Омске двое школьников сожгли вертолет Ми-8 на местной авиабазе — за это им обещали вознаграждение в 20 тысяч долларов.

Об этом сообщил российский Telegram-канал BAZA.

Согласно информации, подростки проникли на базу вечером 21 сентября, бросили бутылку с зажигательной смесью в вертолет и скрылись. Однако вскоре они были задержаны.

Оказалось, поджигателям было по 16 лет. Они рассказали, что получили задачу сжечь вертолет через Telegram и им обещали большую сумму, но денег они так и не увидели.

В российском Омске двое школьников сожгли вертолет Ми-8 на авиабазе

Напомним, в городе Ноябрьск двое школьников сожгли вертолет Ми-8. Они проникли на площадку аэропорта, облили вертолет горючей жидкостью и подожгли его. В результате взрыва подростки получили ожоги и вызвали скорую. Вертолет сгорел почти полностью, оставшись только с хвостом.

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