В ООН наконец-то прокомментировали подрыв Каховской ГЭС: кого они обвиняют

В ООН снова призывали к "справедливому миру в соответствии с Уставом организации".

В ООН подрыв Каховской ГЭС назвали "следствием российского вторжения в Украину", впрочем, прямо не сказали, что именно РФ повлекла за собой трагедию. Организация аргументировала это тем, что "не имеет доступа к независимой информации, чтобы проверить, как произошла катастрофа".

Об этом идет речь на сайте организации.

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По словам генсека ООН Антониу Гутерреш заявил журналистам в Нью-Йорке, что, по меньшей мере, 16 000 человек уже потеряли дома, заверив, что они и партнеры оказывают помощь пострадавшим районам, в частности питьевую воду, таблетки для очистки и другие важные вещи.

Он назвал подрыв ГЭС " монументально гуманитарной, экономической и экологической катастрофой и трагедию", которая "является еще одним примером ужасающей цены войны для людей. Шлюзы страданий переполняются уже больше года, и это должно прекратиться, вместе со всеми нападениями на гражданских лиц и инфраструктуру".

"Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи", — подытожил он.

По прогнозам ООН, положение Украины станет еще хуже. Ожидается, что "насущные гуманитарные нужды возрастут, поскольку паводковые воды будут двигаться в ближайшие дни".

"Дамба является ключевым источником для сельского хозяйства и ирригации. Это - масштабный удар по сектору производства пищевых продуктов... которому уже нанесен значительный ущерб", - сказал Гутерреш , выразив обеспокоенность по поводу того, что вода быстро перемещает наземные мины и другие смертоносные боеприпасы в районы, которые уже объявлены безопасными.

Опасность заражения воды из-за подрыва Каховской ГЭС

В комментарии для ТСН.ua рассказал директор Института водных проблем и мелиорации Нацакадемии аграрных наук Михаил Яцюк рассказал, что у ода, которая вышла из Каховской ГЭС, насыщена химическим и токсичным загрязнением. По его словам, есть высокая вероятность того, что урожай на затопленных и подтопленных территориях тоже уже загрязнен.

В Минздраве предупреждают, что на дне Каховской ГЭС могло быть много опасных для здоровья веществ и они могут оказаться в колодцах и открытых водоемах на подтопленной территории.

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