В ООН – о Каховской ГЭС: "Преждевременно рассматривать, могло ли быть военное преступление"

Управление ООН по правам человека считает, что подрыв Каховской ГЭС "преждевременно" рассматривать как военное преступление.

Об этом заявил представитель офиса верховного комиссара ООН по правам человека Джереми Лоуренс, сообщает Handelsblatt.

"Поскольку обстоятельства инцидента остаются неясными, преждевременно рассматривать вопрос о том, могло ли быть совершено военное преступление", — сказал Лоуренс, комментируя разрушение Каховской ГЭС.

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Представитель ООН призвал провести независимое, тщательное и прозрачное расследование инцидента.

Лоуренс также сообщил, что были отклонены все запросы на посещение представителями ООН оккупированных россиянами территорий Украины.

Кто виноват в подрыве Каховской ГЭС

Российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в ночь на 6 июня, которая почти с самого начала полномасштабного вторжения находилась под их контролем.

Большая вода из Днепра затопила Херсонщину и часть Николаевщины, до сих пор продолжается эвакуация населения, в которой, кстати, ООН не участвует. За это организацию резко упрекнул президент Украины Владимир Зеленский.

Заметим, что факт подрыва станции в ООН прокомментировали всего лишь 7 июня вечером. Там назвали катастрофу "следствием российского вторжения в Украину", однако не указали прямо на виновность именно РФ. В организации также отметили, что у них нет "доступа к независимой информации, чтобы проверить, как катастрофа произошла".

Эксперты по технике и боеприпасам рассказали изданию пишет The New York Times, что Каховскую ГЭС, вероятнее всего, разрушил взрыв изнутри. Удар извне вряд ли мог повлечь такие последствия.

Сейсмологи из Норвегии зафиксировали сейсмические сигналы, подтверждающие взрыв у дамбы Каховской ГЭС в ночь, когда станция была взорвана. Это свидетельствует, что ГЭС все же была умышленно подорвана, а не разрушена из-за напряжения, неправильного управления или предыдущего повреждения.

Пока россияне пытаются обвинить в разрушении Каховской ГЭС Украину, американские конгрессмены от обеих партий не верят таким заявлениям. Так, они заявили, что РФ лично несет ответственность за разрушение инфраструктуры в Украине.

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