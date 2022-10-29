В ООН отреагировали на выход России из "зернового соглашения"

Заместитель представителя Генсека ООН Фархан Хак заявил, что организация ведет переговоры с российскими официальными лицами после заявления России о выходе из "зернового соглашения".

Об этом он сказал в комментарии Общественному.

По его словам, действия РФ могут подвергнуть угрозе доступ к пище для миллионов людей.

"Жизнечно важно, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могут поставить под угрозу Черноморскую зерновую инициативу", — добавил он.

"Зерновая сделка"

В среду, 29 октября, Минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

В пресс-службе Зеленского заявили, что ожидают реакцию Турции и ООН на соответствующие российские заявления, ведь Украина с Россией не подписывала никаких прямых соглашений.

В июле "зерновое соглашение подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Соглашение называется "Инициатива по безопасной транспортировке зерна и продуктов питания из украинских портов". Такое же соглашение с Турцией и ООН подписала и Россия .От турецкой стороны документ подписал министр обороны Хулуси Акар, от РФ — министр обороны Сергей Шойгу.