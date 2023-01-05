В ООН приветствуют решение Путина объявить "перемирие" в Украине на Рождество

Также в ООН призвали "полностью прекратить войну между двумя соседними странами" якобы в ее развязывании виновны две страны.

Организация Объединенных Наций одобрительно отреагировала на объявленное российским диктатором Владимиром Путиным "перемирие" на Рождество. Там заявили, что "организация приветствует любые усилия по прекращению конфликта".

Об этом сказал спикер ООН Стефан Дюжаррик во время брифинга, ссылаясь на заявление генерального секретаря ОНН Антониу Гутерреша, передает CNN.

Также в международной организации призвали "полностью прекратить войну между двумя соседними странами".

"Рождество – это священный период как для россиян, так и для украинцев. Генеральный секретарь всегда приветствует возможность того, что этот священный период будет уважаться с прекращением всех военных действий, зная, что это не заменит справедливого мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", – сказал он.

Путин объявил о "прекращении огня" на фронте на Рождество

Российский президент-диктатор Владимир Путин 5 января отдал приказ министру обороны РФ Сергею Шойгу о "прекращении огня" на 1,5 дня в Сочельник и Рождество. В Украине циничное предложение было отвергнуто. Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что украинская сторона не планирует вводить "режим прекращения огня", как этого якобы хочет Кремль.

По мнению военных экспертов и аналитиков, объявив так называемое "перемирие", кафиры хотят совершить провокации, чтобы обвинить ВСУ в обстрелах "даже на праздники".

Президент США Джо Байден выразил скептицизм о прекращении огня , объявленном Путином 5 января. Лидер Америки считает, что таким способом глава Кремля хочет получить "передышку".

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