В ООН разразился скандал из-за карты Украины: Науседа возмутился

Президент Литвы Гитанас Науседа / © Associated Press

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Президент Литвы Гитанас Науседа подверг критике новую политическую карту мира, опубликованную Организацией Объединенных Наций, где оккупированный Россией Крым обозначили отдельно от Украины.

Об этом сообщает LRT.

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Науседа поднял вопрос о карте во время встречи лидеров стран Балтии с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке.

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По словам литовского президента, карты, которые использует ООН, должны соответствовать международному праву и отражать суверенитет и территориальную целостность государств в пределах международно признанных границ.

Он также подчеркнул, что ООН должна последовательно придерживаться политики непризнания аннексии Крыма и других украинских территорий, оккупированных Россией.

Как Крым обозначили на карте ООН

На новой политической карте ООН Крым не обозначен как часть Украины. Полуостров выделен серым цветом, который отличается от цветов и России, и Украины.

Науседа заявил, что Литва поддерживает работу по повышению точности картографического отражения мира, однако подчеркнул необходимость соблюдать международное право.

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Президент также заявил, что Россия остается долгосрочной угрозой для европейской и трансатлантической безопасности.

«Угроза со стороны России не ограничивается Украиной. Литва и другие европейские страны тоже сталкиваются с нарушениями своих границ», — сказал Науседа.

Напомним, ранее в Еврокомиссии поддержали тезис главы Кремля Путина о «коренных причинах» войны против Украины , отметив, что настоящими «коренными причинами» войны является сам Путин, его решение оккупировать Крым в 2014 году и начать полномасштабное вторжение в 2022 году.

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