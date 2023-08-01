В ООН считают, что атаки беспилотников на Москву должны прекратиться

В ООН не отметили, кто совершает атаки дронами по российской столице. Однако там считают, что это должно прекратиться.

Об этом заявил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"У нас нет никакой информации о том, кто несет ответственность за это нападение. Но, безусловно, мы против каких-либо нападений на гражданские объекты и хотим, чтобы они прекратились", — отметил Хак.

Атака на Москву 1 августа: что известно

В ночь на 1 августа российскую столицу снова атаковали беспилотники. Это уже пятая атака за последние три месяца.

Попали дроны в башню бизнес-центра "Москва-Сити", в которой расположены несколько министерств. Ожидаемо что в ударе россияне обвинили украинскую сторону.

США заявили, что только Украине решать, как вести эту войну. В то же время напомнили, что не поощряют удары по территории России.

В Украине отреагировали на инцидент. Так, спикер Воздушных сил Юрий Игнат высмеял "славноизвестную российскую ПВО" и призвал российских солдат учиться сбивать беспилотники, которые являются достаточно сложной целью.

Секретарь СНБО Алексей Данилов предупредил о росте протестных настроений среди недовольных россиян, поэтому вместо второго наступления на Киев в Кремле должны готовиться ко второму походу на Москву.

Представитель российского МИД Мария Захарова решила удивить всех новым уровнем цинизма. Так, она сравнила атаку на Москву и теракты 11 сентября в США, в которых погибли около трех тысяч человек. В Кремле же такую аналогию отвергли.

Рядовые москвичи изрядно взволнованы из-за новых реалий. Они осознают, что подобные инциденты будут случаться, поэтому нужно просто изменить отношение к этому.

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