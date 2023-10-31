В ООН сделали резкое заявление об атаках Газы: "Прекращение огня стало вопросом жизни и смерти для миллионов"

В организации заявили о том, что ситуация усложняется.

Глава агентства ООН по делам палестинских беженцев Филипп Лаццарони заявил во время экстренного заседания, что "немедленное прекращение огня стало вопросом жизни и смерти для миллионов", обвинив Израиль в "коллективном наказании" палестинцев и принудительном перемещении гражданского населения.

Об этом пишет Іndependent.co.uk.

Филипп Лаццарони предупредил, что дальнейшее нарушение общественного порядка после ограбления складов агентства ищущими продовольствие и другую помощь палестинцами сделает невозможным продление работы ООН в Газе.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Газы, более 8300 человек были убиты – 66% из них женщины и дети – и десятки тысяч получили ранения.

Исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел отмечает, что погибли более 3400 детей и более 6300 получили ранения.

"Это означает, что более 420 детей погибают или получают ранения в Газе ежедневно – цифра, которая должна поразить каждого из нас до глубины души", – сказала она.

Что говорят в Израиле

Израиль не согласится с прекращением боевых действий или огня.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает Sky News.

Нетаньяху назвал ХАМАС варварами, стремящимися уничтожить все, чем дорожит Израиль, и известить мир страха и тьмы.

"Это поворотный момент. Поворотный момент для лидеров и стран. Пора для всех нас решить, готовы ли мы бороться за будущее, полное надежд и обещаний, или сдаться тирании и террору", — сказал он.

Нетаньяху уточнил, что Израиль будет биться. Он также добавил, что ХАМАС будет использовать живые щиты и прятаться в подвалах больниц, и что группировка не позволяет гражданским лицам покинуть районы, которых Израиль призвал эвакуироваться.

Глава правительства Израиля добавил, что Библия говорит, что есть время мира и время войны. По его словам, пришло время войны.

Напомним, 7 октября террористы ХАМАСа атаковали Израиль. Боевики убивали, а также похищали военных и гражданских жителей. После этого Израиль начал регулярно обстреливать Сектор Газа.

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