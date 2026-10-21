В ООН сделали тревожный прогноз: Земля может нагреться на 2,6 градуса к концу века

Глобальное потепление / © pixabay.com

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Удержать глобальное потепление в пределах 1,5°C без превышения этого порога уже не удастся. Об этом говорится в новом докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) «Отчет о разрыве в уровнях выбросов 2026 года: Точка возвращения».

По данным ученых, при нынешней климатической политике правительств температура на планете к концу века может возрасти на 2,8°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

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Почему мир не сможет удержать потепление в пределах 1,5°C

Предел глобального потепления в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем определили в Парижском климатическом соглашении, принятом 12 декабря 2015 года. Как поясняет ООН, эта цель призвана ограничить опасные последствия изменения климата.

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Однако по выводам Программы ООН по окружающей среде избежать превышения этого температурного порога уже не удастся. В новом отчете организации отмечается, что теперь главная задача — сделать превышение как можно меньше и короче, а к концу века вернуть глобальную температуру до уровня 1,5°C или ниже.

«Возможность ограничить потепление на уровне 1,5°C без превышения потеряна. Теперь вопрос состоит в том, насколько коротким и ограниченным может быть это превышение», — говорится в докладе ЮНЕП.

По самому оптимистическому сценарию, который рассматривают авторы отчета, температура достигнет пика на уровне 1,7–1,8°C примерно в середине века, а затем постепенно снизится. Вероятность возврата до 1,5°C или ниже к 2100 оценивают примерно в 50%.

«Это сценарий наименее возможного превышения: пиковое потепление ограничивается до 1,7–1,8°C до середины века, после чего температура постепенно возвращается до 1,5°C или ниже», — объясняют авторы отчета.

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Для реализации этого сценария, по расчетам ЮНЕП, мировые выбросы парниковых газов следует сократить на 18% к 2030 году, на 45% к 2035-му и на 69% к 2040-му по сравнению с уровнем 2025 года. Кроме того, в течение столетия придется извлечь из атмосферы и обеспечить постоянное хранение около 320 гигатонн CO₂.

«Этот вариант связан с неопределенностью. Извлечение углекислого газа сопровождается рядом социально-экономических и технологических вызовов, в том числе использованием дорогостоящих и непроверенных технологий», — предостерегают ЮНЕП.

В ЮНЕП отмечают, что изъятие CO₂ должно дополнять сокращение выбросов, а не заменять его. Для достижения климатических целей необходимы решительные действия уже сейчас.

«Мир все еще может достичь целей Парижского соглашения, но мы должны упорно работать, чтобы не только выполнить, но и перевыполнить наши амбициозные климатические цели. Чем дольше мы ждем, тем больше риск того, что мы поставим под угрозу температурную цель», — подчеркнула Анне Ольхофф, представитель ЮНЕП

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Глобальное потепление: что будет, если правительства не сократят выбросы

Если страны продолжат соблюдать нынешнюю климатическую политику, глобальное потепление может достичь 2,8°C к концу века. Даже при полном выполнении действующих национальных климатических обязательств температура может повыситься примерно на 2,6°C. Об этом говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде.

«При нынешней политике мир движется к потеплению примерно на 2,8°C к концу века — уровню, который в целом считается катастрофическим», — предупреждают авторы отчета.

Дальнейший рост температуры будет усиливать климатические риски: от опасных волн жары и уровня моря до угрозы необратимых изменений в природных системах. В частности, речь идет о таянии ледниковых щитов и нарушении океанической циркуляции.

Генеральный директор Climate Analytics Билл Хейр отмечает, что даже небольшое дополнительное потепление будет иметь серьезные последствия для людей и окружающей среды.

«Каждая фракция градуса свыше 1,5 ° C, каждый дополнительный год превышения гарантирует больше климатических последствий и большие риски. Недавние исследования показывают, что на каждые 0,1 градуса потепления еще 140 миллионов человек испытывают влияние опасной жары», — сказал он.

Хейр также предостерег от риска необратимых изменений, связанных с таянием ледников, и возможного повышения уровня моря.

«Гренландский ледниковый щит находится под угрозой необратимого коллапса уже сейчас. Действительно ли правительства и производители ископаемого топлива в мире хотят оставить после себя наследство в виде подъема уровня моря на семь метров и исчезновения многих островов? — добавил он.

На фоне этих рисков авторы доклада отмечают: извлечение углекислого газа из атмосферы может помочь сдержать потепление, но не способно заменить сокращение выбросов парниковых газов.

«Удаление углекислого газа является важным инструментом, но его никогда не следует рассматривать как замену сокращению выбросов. Существуют пределы того, сколько углерода можно сохранить, что снова указывает на неотложную потребность в быстром и глубоком сокращении выбросов», — отмечается в отчете.

В ЮНЕПе также обращают внимание на неопределенность, связанную с масштабным применением таких технологий. Среди проблем — высокая стоимость, технологические ограничения и социально-экономические вызовы.

«Этот вариант связан с неопределенностью. Удаление углекислого газа сопровождается рядом социально-экономических и технологических вызовов, в частности использованием дорогостоящих и непроверенных технологий», — предостерегают авторы доклада.

Что ООН призывает сделать для борьбы с изменением климата

Эксперты ЮНЕП призывают правительства ускорить отказ от ископаемого топлива, наращивать использование возобновляемых источников энергии, увеличивать климатическое финансирование, возобновлять экосистемы и останавливать вырубку лесов.

В преддверии климатического саммита COP31 специалисты отмечают: каждое промедление усложняет достижение целей Парижского соглашения. Главная советница WWF по климату Рут Фуллер предупредила, что превышение предела потепления в 1,5°C должно быть как можно меньше и короче.

«Когда до COP31 остаются считанные дни, этот отчет является еще одним доказательством того, что мы входим в более опасную территорию. Превышение предела в 1,5°C должно быть как можно короче и меньше», — заявила Фуллер.

Она призвала страны использовать саммит для принятия конкретных решений и перехода от обещаний к действиям.

«Мы можем снизить риск, но только если будем действовать решительно и немедленно. На COP31 страны должны воспользоваться возможностью срочно отказаться от ископаемого топлива, инвестировать в климатическое финансирование, увеличить использование возобновляемых источников энергии, ускорить адаптацию, возобновить экосистемы и прекратить вырубку лесов», — подчеркнула Фуллер.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал о предупреждении ученых об опасных изменениях в Атлантическом океане. Ослабление ключевых океанических течений может повлиять на климат Европы, вызвать аномальные похолодания и усиление штормов. Такие изменения свидетельствуют о сложности климатических процессов и рисках, которые они могут представлять для разных регионов мира.

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