- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 463
- Время на прочтение
- 2 мин
В ООН сделали заявление из-за российской атаки на украинскую энергетику
В ООН выразили возмущение из-за массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины во время сильных морозов, что оставило сотни тысяч людей без отопления.
Верховный комиссар ООН по правам человека Волькер Тюрк выразил негодование в связи с повторными масштабными ударами Российской Федерации по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, атаки минувшей ночью повлекли за собой отключение отопления и электроснабжения в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе.
Об этом говорится в заявлении Тюрка 20 января.
«Это происходит в то время, когда украинцы страдают от сильных морозов, ночью температура опускается ниже -10 °C», — отметил Тюрк.
Он подчеркнул, что гражданское население подвергается основному удару от атак и что они «могут быть описаны только как жестокие».
«Целенаправленные удары по гражданским людям и гражданской инфраструктуре являются явным нарушением правил ведения войны», — добавил комиссар.
В Киеве мэр города сообщил, что в это утро 5635 многоэтажных жилых домов остались без отопления, почти 80% из которых недавно восстановили тепло после подобных атак 9 января. Поэтому сотни тысяч семей остались без отопления, а некоторые районы, включая часть Киева, также остались без водоснабжения.
Тюрк напомнил, что Российская Федерация продолжает наносить удары, несмотря на многочисленные данные об их разрушительном влиянии на гражданское население. С октября 2025 года российские войска нанесли систематические масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины в по меньшей мере 20 регионах.
Подобные атаки в прошлом году уже повлекли очередные отключения электроэнергии по всей стране, длившиеся до 18 часов в день.
«Призываю российские власти немедленно прекратить эти атаки. Ужасно видеть, как страдает гражданское население», — добавил Верховный комиссар.
Напомним, 20 января пострадали несколько украинских электроподстанций, критически важных для ядерной безопасности. Чернобыльская АЭС лишилась внешнего электроснабжения. Кроме того, были повреждены линии электропередач к другим атомным электростанциям.