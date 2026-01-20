В ООН сделали заявление из-за российской атаки на украинскую энергетику

ООН возмущена массированными ударами России по Украине / © unsplash.com

Верховный комиссар ООН по правам человека Волькер Тюрк выразил негодование в связи с повторными масштабными ударами Российской Федерации по энергетической инфраструктуре Украины. По его словам, атаки минувшей ночью повлекли за собой отключение отопления и электроснабжения в крупных городах, в частности в Киеве и Одессе.

Об этом говорится в заявлении Тюрка 20 января.

«Это происходит в то время, когда украинцы страдают от сильных морозов, ночью температура опускается ниже -10 °C», — отметил Тюрк.

Он подчеркнул, что гражданское население подвергается основному удару от атак и что они «могут быть описаны только как жестокие».

«Целенаправленные удары по гражданским людям и гражданской инфраструктуре являются явным нарушением правил ведения войны», — добавил комиссар.

В Киеве мэр города сообщил, что в это утро 5635 многоэтажных жилых домов остались без отопления, почти 80% из которых недавно восстановили тепло после подобных атак 9 января. Поэтому сотни тысяч семей остались без отопления, а некоторые районы, включая часть Киева, также остались без водоснабжения.

Тюрк напомнил, что Российская Федерация продолжает наносить удары, несмотря на многочисленные данные об их разрушительном влиянии на гражданское население. С октября 2025 года российские войска нанесли систематические масштабные удары по энергетической инфраструктуре Украины в по меньшей мере 20 регионах.

Подобные атаки в прошлом году уже повлекли очередные отключения электроэнергии по всей стране, длившиеся до 18 часов в день.

«Призываю российские власти немедленно прекратить эти атаки. Ужасно видеть, как страдает гражданское население», — добавил Верховный комиссар.

Напомним, 20 января пострадали несколько украинских электроподстанций, критически важных для ядерной безопасности. Чернобыльская АЭС лишилась внешнего электроснабжения. Кроме того, были повреждены линии электропередач к другим атомным электростанциям.