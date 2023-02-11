В ООН шокировали потенциальным количеством жертв землетрясений в Турции и Сирии

По оценкам ООН, количество погибших в результате землетрясений в Турции и Сирии может возрасти по меньшей мере вдвое и достигнуть более 50 тыс. человек.

Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс, сообщает Sky News.

Заметим, на момент публикации материала было известно о более 25 тыс. погибших в результате землетрясений.

"Я думаю, трудно точно оценить (количество жертв – ред.), поскольку еще необходимо забраться под завалы. Но я уверен, что число вырастет вдвое или даже больше. Это ужасно. Это шокирует... мысль, что под этими горами обломков все еще есть люди, некоторые из них до сих пор живы", – сказал Гриффитс.

Он добавил, что спасательно-поисковые операции в Турции и Сирии вскоре будут завершены, ведь идеальным периодом для спасения людей являються 72 часа.

"Но они (спасатели – ред.) досталы кого-то живым час-два назад. Наверное, будет невероятно трудно решить, когда остановить эту фазу спасения и перейти к следующей фазе, которая также будет иметь свои проблемы", – сказал заместитель генсека ООН.

Напомним, по состоянию на вечер 11 февраля количество жертв землетрясений, всколыхнувших Турцию и Сирию 6 февраля, достигло 25 401 человека. Еще 80 104 человека получили ранения. Спасатели продолжают искать под завалами взрослых, детей и животных. Иногда истории спасения поражают, ведь живыми из-под руин достают детей в возрасте несколько месяцев и несколько дней, которые провели там более 100 часов.

Такого количества смертей не предполагали: последствия сверхмощного землетрясения

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