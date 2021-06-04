В ООН выразили надежду, что к 2030 году человечеству удастся победить СПИД

По данным ООН, в прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 миллиона человек, и около двух третей из них получали лечение.

Руководитель программы борьбы со СПИДом UNAIDS в ООН Винни Бьяньима выразила надежду, что к 2030 году человечеству возможно удастся преодолеть вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), вызывающий синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Как сообщает "Радио Свобода", директор-распорядительница программы UNAIDS заявила, что страны должны прилагать больше усилий в борьбе против СПИДа и призвала правительства к такой же политической воле в этом вопросе, как и в борьбе против COVID-19.

"Если они смогут перекрыть эти пробелы по конкретным группам самого большого риска, мы сможем положить СПИДу конец до 2030 года", — сказала Бьяньима.

Она добавила, что по крайней мере 40 стран идут к тому, чтобы достичь 90-процентного сокращения связаной со СПИДом смертности к 2030 году, среди них девять стран с востока и юга Африки.

По данным ООН, в прошлом году во всем мире жили с ВИЧ 37,6 миллиона человек, и около двух третей из них получали лечение. Почти 40 лет назад, 5 июня 1981 года, Центры контроля и предотвращения болезней США впервые сообщили о таинственной иммунодефицитной болезни. С тех пор от осложнений вследствие СПИДа умерли почти 35 миллионов люднй.

Отмечается, что на следующей неделе ООН планирует объявить новый призыв к пожертвованиям на саммите по СПИДу в Нью-Йорке для борьбы с этим заболеванием. Как говорят в UNAIDS, необходимы инвестиции по 29 миллиардов долларов в год.

Забытая эпидемия: как живут люди с ВИЧ и СПИДом в Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку