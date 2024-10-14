В ООН заявили, что нападение на миротворцев в Ливане может расцениваться как "военное преступление"

В ООН прокомментировали удары по воротам базы миротворцев в Ливане израильскими танками.

Генсек ООН Антони Гутерреш заявил, что любые нападения на миротворцев могут быть расценены как военные преступления.

Такое предупреждение озвучил представитель Организации Стефан Дюжаррик, информирует Reuters.

Это было еще одно обвинение в Израиле в недавних нападениях на миротворческую миссию ООН в Ливане, известное как UNIFIL, в результате чего трое миротворцев получили незначительные ранения.

"Миротворцы UNIFIL остаются на всех позициях, а флаг ООН продолжает развеваться", — заявил Дюжаррик.

Гутерриш заявил, что сотрудники UNIFIL и его помещения не должны быть целями для атак или нападений.

"Нападения на миротворцев являются нарушением международного права, включая международное гуманитарное право. Они могут стать военными преступлениями", — сказал спикер генсека ООН.

Напомним, ранее сообщалось, что Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал ООН вывести миротворческие силы из петуха Ливана, поскольку боевики "Хезболлы" используют их в качестве "живого щита".

Кроме того, мы ранее информировали, что в Израиле сузили список целей для атаки по Ирану.

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