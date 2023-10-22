В ООН заявили о гуманитарной катастрофе в Секторе Газа

Более 1,6 миллиона человек остро нуждаются в гуманитарной помощи.

В ООН заявили, что первая колонна из 20 грузовиков, прибывшая в Сектор Газа, чтобы обеспечить местное население гуманитарной помощью, является лишь первоначальной мерой.

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Об этом говорится в совместном заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Всемирной продовольственной программы (ПРООН), Фонда в области народонаселения и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

В сообщении указывается, что более 1,6 миллиона человек остро нуждаются в гуманитарной помощи.

"Наибольший риск представляют уязвимые группы населения, а дети умирают с тревожной скоростью и лишены права на защиту, еду, воду и медицинскую помощь", — говорится в заявлении.

Кроме того, ООН призвали к гуманитарному прекращению огня, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи для всей территории Сектора Газы.

"Гуманитарная ситуация в секторе Газа была критичной еще до последних боевых действий. Сейчас она катастрофическая. Мир должен делать больше", — говорится в заявлении ООН.

Вместе с тем, представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что 20 грузовиков с гуманитарной помощью, въехавших в Сектор Газа, не были подвергнуты проверке на наличие оружия. Они могли быть допущены по упрощенной процедуре. Все пособия были переданы представителям Красного Креста для раздачи людям.

Дюжаррик добавил, что в дальнейшем такой подход не будет использоваться, и неизвестно, когда будет разрешен въезд большего количества грузовиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армии обороны Израиля заявили, что военные обязательно зайдут на территорию сектора Газа, чтобы провести наземную операцию против боевиков террористической группировки ХАМАС.

Кроме того, мы ранее информировали, что Армия обороны Израиля призвала палестинцев на севере сектора Газа немедленно эвакуироваться.

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