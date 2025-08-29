В ООН заявили о "катастрофе" в Газе, но не упомянули убийства Путина в Украине: детали

Атака по сектору Газа. / © Associated Press

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль прекратить огонь в секторе Газа против палестинской террористической группировки ХАМАС и раскритиковал Тель-Авив за "сотни тысяч измученных и травмированных гражданских лиц".

Об этом сообщила служба новостей ООН.

"Это должно прекратиться. Газа завалена обломками и телами, и во многих случаях речь может идти о серьезном нарушении международного права. Уровень смертности и разрушений в Газе не имеет аналогов в новейшей истории", - заявил генсек ООН.

Гутерриш назвал "катастрофой" то, что в Газе люди страдают от голода. Именно поэтому, подчеркнул политик, Израиль должен обеспечить поставки на территорию продовольствия, воды, медикаментов, а также согласиться на "гораздо более широкий доступ гуманитарных организаций к сектору".

"Я снова призываю к немедленному и постоянному прекращению огня, беспрепятственному доступу гуманитарной помощи в Газу и немедленному и безусловному освобождению [террористами ХАМАС] всех [израильских] заложников. Больше никаких препятствий. Больше ни одной лжи", - подчеркнул генсек ООН.

