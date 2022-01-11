В ООН заявили о масштабном подорожании продуктов: цены выросли почти на треть

В ООН заявили о масштабном подорожании продуктов: цены выросли почти на треть

По итогам 2021 года цены на продовольствие в мире выросли на 28,1%.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в 2021 году зафиксировали наиболее масштабное за последнее время подорожание всех основных групп сельхозпродукции.

Об этом идет речь на официальном сайте ФАО.

По итогам 2021 года был зафиксирован рост цен на продовольствие на 28,1%. Возросла стоимость не только зерна и масла, что наблюдают ежегодно, но и всех других групп сельхозпродукции.

Цены на злаковые культуры выросли на 27,2%, достигнув максимума за последние 10 лет. Стоимость кукурузы и пшеницы повысилась на 44,1% и на 31,3% соответственно. В прошлом году среди злаковых подешевел только рис — на 4%.

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Больше всего подорожали растительные масла и сахар. Цены на растительное масло выросли на рекордные 65,8% за год, на сахар — на 37,5%, что стало максимумом с 2016 года. Молочная продукция подорожала на 16,9%, мясная – на 12,7% (больше всего – баранина, говядина и курятина).

Несколько снизились цены на сыр благодаря увеличению его производства в странах Западной Европы.

Рост цен объясняют рисками для международной торговли, связанными с распространением штамма коронавируса "Омикрон", а также увеличением расходов на энергоносители и перевозки. Также на цены повлияли локальные неурожаи пшеницы и централизованные закупки в резервы.

Стабилизации на рынке продовольствия в ФАО не прогнозируют, цены могут и дальше расти с учетом "высоких затрат, продолжающейся пандемии и неясных климатических условий".

Напомним, в 2021 году уровень инфляции в Украине был самым большим за последние четыре года.

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