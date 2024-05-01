В ООН заявили о некорректности словосочетания "конфликт в Украине"

В течение мая в Совете Безопасности ООН состоятся заседания по трем важным темам.

Употребление некоторыми политиками и журналистами словосочетания "конфликт в Украине" некорректно и следует заявлять о "российско-украинском конфликте".

Глава Совета Безопасности ООН, постпред Мозамбика Педро Комиссарио Афонсо заявил об этом 1 мая, передает "Укринформ".

По словам Афонсо, "западные государства обязательно вынесут вопросы" войны России в Украине на обсуждение.

Также, по словам постпреда, Россия будет инициировать заседание Совбеза по поставке оружия Украине.

Педро Комиссарио Афонсо заявил, что будет уделять внимание конфликтам в Газе и Судане во время заседания Совбеза.

По его словам, в течение мая в рамках председательства в РБ Мозамбик инициирует заседание по трем важным темам: защита гражданского населения в вооруженных конфликтах, которая состоится 21 мая. Также 23 мая обсудят ужесточение роли африканских государств в решении глобальных проблем безопасности и развития, а роль женщин и молодежи в поддержании мира и безопасности станет темой 28 мая.

Афонсо пояснил, что обсуждение защиты гражданского населения состоится в форме открытых дебатов в Совбезе, в которых примет участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Напомним, украинские эксперты отмечают, что конфискация российских активов может спровоцировать уход валюты в ЕС. Это чревато обвалом финансовой системы. Как сказал экономист Олег Пендзин, Европа понесет гораздо большие риски в случае конфискации 190 млрд евро российских активов. Здесь категорично выступает именно Германия.

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