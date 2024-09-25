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В ОПУ отреагировали на очередной ядерный шантаж РФ: "Это не сработает"

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В ОПУ отреагировали на очередной ядерный шантаж РФ: "Это не сработает"

Фото: Associated Press

Никакие инструменты не работают.

В Офисе президента отреагировали на заявление Путина о внесении изменений в ядерную доктрину. Кроме этого шантажа у врага больше ничего нет.

Об этом написал глава ОПУ Андрей Ермак.

"Кроме ядерного шантажа у РФ больше нет ничего, никаких других инструментов устрашения мира. Эти инструменты не сработают", — подчеркнул он.

Напомним, президент страны-агрессорки России Владимир Путин впервые публично провел заседание постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Он заявил, что "в ядерную доктрину предложено внести ряд уточнений по определению условий применения ядерного оружия ".

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